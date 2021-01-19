Kulp'ta kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Diyarbakır'ın Kulp Belediyesi, ilçede Büyükşehir Belediyesi ile kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kulp Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri akşam saatlerinde Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması ve ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için kar temizleme çalışmalarına sabahın ilk saatlerinde başladı.

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, önceki gün yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının gece yarısında ilçe merkezinde de etkili olmaya başladığını, vatandaşların ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması için karla mücadele ekiplerinin kar temizleme çalışmalarına başladığını söyledi.

İlçe merkezinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda karla mücadele ekiplerince kar temizleme çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Gözlet, kapalı olan kırsal mahallelere ait yolların ve grup yollarının açılması için de ekipleri yönlendirdiklerini bildirdi.

Gözlet, tüm yollar kardan temizlenene kadar karla mücadele ekiplerinin gece gündüz çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş