Kulp'ta Diyarbakır karpuzu yetiştirildi
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Kulp'ta Diyarbakır karpuzu yetiştirildi

31.10.2020 10:41 | Son Güncelleme: 31.10.2020 10:44
Kulp'ta Diyarbakır karpuzu yetiştirildi

Kulp ilçesinde Diyarbakır karpuzu yetiştirildi.

Kulp ilçesinde Diyarbakır karpuzu yetiştirildi.

Kulp Ziraat Odasının çalışmasıyla deneme amaçlı bazı çiftçiler Diyarbakır karpuzunu yetiştirmeye başladı.

Ziraat Odası Başkanı Uğur Akdeniz, toprağın karpuz yetiştiriciliğine elverişli olup olmadığını öğrenmek amacıyla deneme amaçlı ilkbaharda Diyarbakır karpuzunun tohumunu alarak birkaç çiftçiye verdiklerini söyledi.

İnkaya Mahallesinde karpuz yetiştiriciliği yapan Recep Tayfur'un 48 kilograma kadar karpuz yetiştirdiğini kaydeden Akdeniz, "İklimimizin ve toprağımızın karpuza elverişli olduğunu gördük, bu ilk ekimimiz olduğu için biraz acemilik çektik, seneye Diyarbakır Karpuz Festivaline katılmayı düşünüyoruz. Çiftçilerimize ek gelir kaynağın artırması amacıyla bu konuda ilgili kurumlarla irtibat halinde olacağız ve gerekli destekleri sağlamak için çaba sarf edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş

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