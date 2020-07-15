Kulp'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitler için mevlit okutuldu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitler için mevlit okutuldu.

Merkez Camisinde ikindi namazı sonrası düzenlenen mevlit programına Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, kurum temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Program sonunda vatandaşlara Kulp Belediyesi personelince çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaymakam Gözlet ve beraberindekiler daha sonra 8 Nisan'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 kişinin kabri ile yakınlarını ziyaret etti.

Kaynak: AA