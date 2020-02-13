Kulp Kaymakamı Gözlet'e ziyaret
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Kulp Kaymakamı Gözlet'e ziyaret

Diyarbakır'ın Lice Kaymakamı Cevdet Bakkal, Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin ve Batman'ın Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'i ziyaret etti.

13.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:18
Kulp Kaymakamı Gözlet'e ziyaret

'ın Lice Kaymakamı Cevdet Bakkal, Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin ve 'ın Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili 'i ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen görüşmede Kaymakam Gözlet, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette hayata geçirmeyi hedefledikleri projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Gözlet, kendisini ziyaret eden kaymakamlara teşekkür etti.

Kaymakamlar Bakkal, Demirçin ve Özadalı da Kaymakam Gözlet'e çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA
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