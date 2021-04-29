Kulp Belediyesine çöp kamyonu hibe edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kulp Belediyesine çöp kamyonu hibe edildi

Kulp Belediyesine çöp kamyonu hibe edildi
Anadolu Ajansı / Muhsin Taş - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in girişimleri sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Kulp Belediyesine çöp kamyonu hibe edildi.

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in girişimleri sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Kulp Belediyesine çöp kamyonu hibe edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilçeye hibe edilen çöp kamyonu Kulp Belediyesi tarafından teslim alındı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, araç sayısı artıkça hizmet ağının da genişlediğini belirterek, desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş

Bu da 'korona' havuzu...'Korona virüs bize işlemiyor'
Bu da 'korona' havuzu..."Korona virüs bize işlemiyor"
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş
Bu da 'korona' havuzu
Bu da 'korona' havuzu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Diego Bülent Uygun Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kulp Belediyesine çöp kamyonu hibe edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:36:00. #1.14#

title