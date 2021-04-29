Kulp Belediyesine çöp kamyonu hibe edildi

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in girişimleri sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Kulp Belediyesine çöp kamyonu hibe edildi.

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in girişimleri sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Kulp Belediyesine çöp kamyonu hibe edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilçeye hibe edilen çöp kamyonu Kulp Belediyesi tarafından teslim alındı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, araç sayısı artıkça hizmet ağının da genişlediğini belirterek, desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş