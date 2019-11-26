Külliye iddiasıyla gündeme gelen Rahmi Turan köşe yazısıyla özür diledi: Türkiye'nin gündemini bu kadar meşgul ettiğim için üzgünüm
'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasını ortaya atarak siyaset gündemine oturan Sözcü yazarı Rahmi Turan köşe yazısında özür diledi. Turan, ismi geçenlerden ve okurlardan özür dilediği yazısında " Kasıtlı olmadan, dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan bir hatadır bu!" ifadelerini kullandı.
'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasını ortaya atarak siyaset gündemine oturan Sözcü yazarı Rahmi Turan özür diledi.
Turan, 'Beştepe'ye giden CHP'li haberinde adı geçenlerden ve okurlardan özür dilediği yazısında " Kasıtlı olmadan, dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan bir hatadır bu!" ifadelerini kullandı.
Rahmi Turan'ın yazısı şöyle:
"Özür diliyorum!
Haber kaynağım olan 20 yıllık gazeteci arkadaşıma güvenerek kulis bilgisi niteliğinde (iç sayfada) yazdığım yorum-haberle Türkiye'nin gündemini bu kadar meşgul ettiğim için son derece üzgünüm.
Doğru olmadığı anlaşılan haberde adı geçen:
– Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan…
– CHP eski Yalova milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den…
– Ve tüm siz sevgili okurlarımdan özür diliyorum.
Bunu bir "trafik kazası" gibi kabul etmek gerekiyor.
Kasıtlı olmadan, dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan bir hatadır bu!
Yorum-haberde adı geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Külliye'de bir CHP'li ile görüştüğüm külliyen yalan" diye kesin konuştu.
Muharrem İnce, ispat edilirse kendisini Taksim'de yakacağını söyleyerek "Bu Genel Merkez'in içindeki bir çetenin işidir!" dedi.
CHP ve çete, birbirine taban tabana zıt iki sözcük…
Bu durumda parti merkezi bir "Araştırma komisyonu" kurarak konuyu mutlaka aydınlığa çıkartmalıdır!"
Haber Videosu: Külliye iddiasıyla gündeme gelen Rahmi Turan köşe yazısıyla özür diledi: Türkiye'nin gündemini bu kadar meşgul ettiğim için üzgünüm