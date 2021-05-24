Kullanılmayan Ballıdağ Hastanesi tekrar ayağa kaldırılacak

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 15 yıldır kullanılmayan Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesiyle ilgili ihaleyi alan şirkete Teslim Tesellüm Belgesi verildi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 15 yıldır kullanılmayan Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesiyle ilgili ihaleyi alan şirkete Teslim Tesellüm Belgesi verildi.

Sağlık Bakanlığınca 1954 yılında İstanbul'daki Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Merkezinin yükünü azaltmak amacıyla, mimarisi İsviçre'deki bir hastaneden ilham alınarak ormanlık alana yapılan 300 yataklı hastane, hasta sayısındaki düşüş nedeniyle 2006 yılında kapatıldı.

Daha sonra 2009 yılında Orman Genel Müdürlüğüne, ardından Hacettepe Üniversitesine ve daha sonra tekrar Orman Genel Müdürlüğüne geçen bina için 2 kez ihale yapıldı ancak alıcı çıkmadı.

Bu yıl içinde yapılan ihaleyi alan Tez Madencilik firması, bölgede çalışmalara başladı.

Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen törende Vali Avni Çakır, Teslim Tesellüm Belgesini ihaleyi alan Tez Madencilik adına Ali Aygün'e verdi.

Vali Avni Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ballıdağ Hastanesinin yıllarca gündemde yer alan bir tesis olduğunu belirtti.

Yatırım maliyetinin büyüklüğü ve farklı nedenlerle, yapılan çabaların bugüne kadar olumlu sonuçlanmadığını ifade eden Çakır, şunları söyledi:

"Bu konuda en son yapılan çalışmada Tez Madencilik adına Aygün ailesi bizlere olumlu bir teklifle geldi ve ihaleyi aldılar. İhale, devletimizin tüm yetkili kurumları tarafından da imzalandı ve kesinlik kazandı. Artık bu aşamadan sonra bizlere düşen görev yatırımcı şirketin yanında olmak, ihtiyaç duyulduğunda onlara destek olmak, yatırımın bir an önce hayata geçmesi noktasında hep birlikte çalışmak. Yatırımcı firmanın bilgilendirilmesi noktasında ben sürekli takip ediyorum, AK Parti İl Başkanı Sayın Doğan Ünlü'nün de yoğun çabaları oldu. Bu konuda ihtiyacın hissettirilmesi, yatırımcı firmanın cesaretlendirilmesi de önemliydi. Nihai kararlar ile ilgili bizlerin çok fazla bilgisi yok ama edindiğimiz izlenim sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın gıpta ile bakacağı bir sağlık tesisi inşallah devreye girmiş olacak."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise Ballıdağ Hastanesinin önemine değinerek, "Ülkemiz için önemli bir değer olan, yıllarca hastalarımıza şifa kaynağı olmuş Ballıdağ Hastanemizin tekrar hem Kastamonu'ya hem ülkemize hizmet edecek bir duruma getirilmesi ile ilgili çalışmalar artık son aşamaya gelmiş durumda. Firma yetkililerimiz hazırlıklarını yapıyorlar. Halkımızın bu konuya olan hassasiyetini biliyorduk. Biz de bu hassasiyeti taşıyorduk. Daha önceki denemeler, bu değerin tekrar kazandırılması için girişimler sonuçsuz kalmıştı. Tekrar bir süreç başladı. Bu sürecin başarıyla sonuçlanması hepimizi çok mutlu etti." dedi.

Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu da Ballıdağ Hastanesi ile ilgili bilgiler vererek, şunları aktardı:

"İnşallah burası Süreyyapaşa'nın daha üstünde ve ötesinde, Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli sağlık merkezi haline gelir diye ümit ediyoruz. Burası 300 hasta yatak kısmı olan bir hastane olarak planlanmış ve burada uzun yıllar KOAH, astım, zatürre hastaları tedavi edilmiş. Buraya gelen tüm hastalar şifa bulmuştur. Herkes bu hastanenin buranın tekrardan faaliyete geçmesi için çok istekli."

Tez Madencilik ortaklarından Ali Aygün, aile olarak Ballıdağ için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Ballıdağ Hastanesinin sadece Kastamonu'da değil, tüm dünyada bilinen bir sağlık merkezi olmasını istediklerini ifade eden Aygün, şunları kaydetti:

"Ön planlamalara göre 150 milyon lira civarında bir yatırım öngörülüyor. Tabii bu rakam kesinleşmemiş olmakla birlikte müteahhit firmamızla görüşmelerimiz devam etmektedir. Müteahhit firmamızın bize gereken bilgiyi vermesiyle birlikte burada hazırlıklarımıza başlayacağız ve en kısa zamanda bitireceğiz. En kısa zamanda burayı ayağa kaldıracağız. Burası gerçekten bir değer. Amacımız bir an önce burayı ayağa kaldırmak ve çalışmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu