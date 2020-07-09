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Kulislerin usta gazetecisi, mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
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Kulislerin usta gazetecisi, mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak

Köşesinde verdiği kulis bilgileriyle tanınan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Danıştay'ın Ayasofya'nın ibadete açılması yönünde karar aldığını söyledi.

09.07.2020 07:53 | Son Güncelleme: 09.07.2020 08:13

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın ibadete açılması yönünde karar aldığını iddia etti.

Selvi, "Sosyal medyada Danıştay'ın 'Ayasofya'nın cami olarak açılmasına karar verdiğine' dair haberler üzerine bir araştırma yaptım. Danıştay'ın kararının 10 Temmuz Cuma günü açıklanması bekleniyor. Ancak Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar alınmış. Asıl önemli olan nokta buydu. Danıştay 10. Dairesi bu milletin 86 yıldır hasretle beklediği kararı verdi. Ayasofya'ya vurulan yasaklar zincirini kaldırdı. Ancak kararın, yazılması ve imzaların tamamlanması sürecinden sonra açıklanması bekleniyor." görüşünü savundu.

"AYASOFYA İÇİN TARİHİ GÜN"

Selvi, "Danıştay 10. Daire'nin Ayasofya'nın cami olarak açılması kararını oybirliğiyle aldığı ve kararın 10 Temmuz Cuma günü açıklanacağı söyleniyor. Ayasofya mücadelesinde yarın tarihi bir gün." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ayasofya'da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna aziz milletimiz karar verir." açıklamasından sonra Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi çalışmaları hızla başlatılmıştı. 2 Temmuz'da Ayasofya'nın statüsünün ne olacağını ilişkin Danıştay'da görüşülen duruşma yapıldı. Mahkeme kararını 15 gün içinde açıklayacak. Kararın ardından Ayasofya müze olarak kalacak ya da yeniden camiye dönüştürülecek.

Kulislerin usta gazetecisi, mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak

Manşet

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