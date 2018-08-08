Kulisleri Sallayan İddia: İşte CHP'de İmzalarını Geri Çeken Delegeler

Kurultay ve yeterli imza tartışmaları sürerken, en çok merak edilen sorulardan biri de imza verdikten sonra geri çeken delegeler kimler olduğuydu. SuperHaber'in haberine göre aralarında Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 31 isim ortaya çıktı.

İşte imzalarını geri çeken o 31 isim:

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Merkezi muhaliflerce kurultay delegesi salt çoğunluk sayısı 622'ye ulaşılamadığını, noter onaylı geçerli 569 imza bulunduğunu ve bazı delegelerin imzalarını geri çektiği açıklamıştı. Bu karara karşılık İnce ekibi, "Atatürk'ün partisini AK Parti yargısında tartıştırmayacağız" açıklaması nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu olağanüstü kurultayı düzenlemeye ikna etmek üzere arayış içerisine girmişti. Gözler CHP'de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçimler sonuçları itibariyle artan parti yönetimi değişikliği taleplerine yerel seçimler öncesinde yanıt verilip verilmeyeceğine çevrilmişti.