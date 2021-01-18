Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor

18.01.2021 12:06 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:03

İttifak ortağı CHP'nin HDP ile birlikte hareket etmesinden rahatsızlık duyan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in; DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte yeni bir ittifak planı yaptığı söylentisi Ankara kulislerine bomba gibi düştü.

CHP ile HDP'nin yakın ilişkilerinin İYİ Parti tabanında ciddi rahatsızlık yaratması sonucu harekete geçen Akşener'in yeni ittifak planları yaptığı belirtildi. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Akşener'in kuracağı yeni ittifakta DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi olacak.

PARTİ TABANI DURUMDAN RAHATSIZ

Akşener'i yeni ittifak arayışına iten sebebin ise; CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin bir araya gelerek oluşturduğu Millet İttifakı'na HDP'nin verdiği gizli desteğinin artık iyice belirgin olması ve parti tabanının bu durumda rahatsızlık duyması olduğu söyleniyor. HDP'nin, İYİ Parti'ye sürekli 'Bizim sayemizde Meclis'e girdiniz' şeklinde yaptığı göndermeler, Meral Akşener cephesinde de büyük tepki çekti. Öte yandan hem İYİ Parti hem de Saadet Partisi'nin tabanında da HDP ile yapılan ittifaka karşı sesler iyice yükselmeye başladı.

SÖZ HAKKI İYİ PARTİ'DE OLACAK

Siyaset kulislerinde konuşulan iddialara göre Akşener'in planladığı yeni ittifaka CHP'nin de sonradan dahil edilebileceği tahmin ediliyor. Ancak ittifakta söz geçerliliğinin İYİ Parti'de olması bekleniyor.

"KOLTUKLARINIZDA HDP'NİN OYLARIYLA OTURUYORSUNUZ"

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "İyi Parti size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya gönül vermişlerin de içinde olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP'yle yaptığınız ittifakta, HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?" demişti.

Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor

İlgili Haberler

2020-2021 anketleri! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları ve araştırma anketleri burada! Kronolojik sırayla anketler ve anket sonuçları
2020-2021 anketleri! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları ve araştırma anketleri burada! Kronolojik sırayla anketler ve anket sonuçları

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Bülent Ersoy Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Fatih Terim İsmail Kartal Rıza Çalımbay Stjepan Tomas Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 13:03:03. #1.14#
title