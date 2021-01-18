Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor

İttifak ortağı CHP'nin HDP ile birlikte hareket etmesinden rahatsızlık duyan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in; DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte yeni bir ittifak planı yaptığı söylentisi Ankara kulislerine bomba gibi düştü.

CHP ile HDP'nin yakın ilişkilerinin İYİ Parti tabanında ciddi rahatsızlık yaratması sonucu harekete geçen Akşener'in yeni ittifak planları yaptığı belirtildi. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Akşener'in kuracağı yeni ittifakta DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi olacak.

PARTİ TABANI DURUMDAN RAHATSIZ

Akşener'i yeni ittifak arayışına iten sebebin ise; CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin bir araya gelerek oluşturduğu Millet İttifakı'na HDP'nin verdiği gizli desteğinin artık iyice belirgin olması ve parti tabanının bu durumda rahatsızlık duyması olduğu söyleniyor. HDP'nin, İYİ Parti'ye sürekli 'Bizim sayemizde Meclis'e girdiniz' şeklinde yaptığı göndermeler, Meral Akşener cephesinde de büyük tepki çekti. Öte yandan hem İYİ Parti hem de Saadet Partisi'nin tabanında da HDP ile yapılan ittifaka karşı sesler iyice yükselmeye başladı.

SÖZ HAKKI İYİ PARTİ'DE OLACAK

Siyaset kulislerinde konuşulan iddialara göre Akşener'in planladığı yeni ittifaka CHP'nin de sonradan dahil edilebileceği tahmin ediliyor. Ancak ittifakta söz geçerliliğinin İYİ Parti'de olması bekleniyor.

"KOLTUKLARINIZDA HDP'NİN OYLARIYLA OTURUYORSUNUZ"

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "İyi Parti size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya gönül vermişlerin de içinde olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP'yle yaptığınız ittifakta, HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?" demişti.