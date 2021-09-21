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Küle dönen geri dönüşüm fabrikasında temizlik çalışmaları başladı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel
Küle dönen geri dönüşüm fabrikasında temizlik çalışmaları başladı

Küle dönen geri dönüşüm fabrikasında temizlik çalışmaları başladı Denizli'de gece saatlerinde alevlerin sardığı geri dönüşüm fabrikasında hasar gün ışığıyla ortaya çıktı.

Küle dönen Geri Dönüşüm fabrikasında temizlik çalışmaları başladı

DENİZLİ - Denizli'de gece saatlerinde alevlerin sardığı geri dönüşüm fabrikasında hasar gün ışığıyla ortaya çıktı. küle dönen fabrikada temizlik çalışmaları sürüyor.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesinden gece saatlerinde meydana geldi. Bir anda alevlerin sardığı geri dönüşüm fabrikasında alevler adeta geceyi aydınlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangının gece saatlerinde meydana gelmesi ve içeride kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti.

Fabrika küle döndü

Havanın aydınlanmasıyla fabrikadaki hasar gün yüzüne çıktı. Fabrika adeta küle döndü. Kullanılamaz hale gelen fabrikada gün ışığıyla temizlik çalışmaları da başladı. İçeride yanan malzemeler kepçe ile fabrika önüne çıkarıldı. Kullanılamaz hale gelen fabrikada temizlik çalışmaları havadan görüntülendi.

Küle dönen geri dönüşüm fabrikasında temizlik çalışmaları başladı

Küle dönen geri dönüşüm fabrikasında temizlik çalışmaları başladı

Küle dönen geri dönüşüm fabrikasında temizlik çalışmaları başladı

Küle dönen geri dönüşüm fabrikasında temizlik çalışmaları başladı

Küle dönen geri dönüşüm fabrikasında temizlik çalışmaları başladı

Küle dönen geri dönüşüm fabrikasında temizlik çalışmaları başladı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Son Dakika Haberleri
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