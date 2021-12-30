Kulak tıkanıklığı nasıl geçer? Kulak tıkanıklığına ne iyi gelir?

Soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok enfeksiyonel hastalığıdaberaberinde getirdi. Kulak tıkanıklığı herkes tarafından araştırma konusu oldu. Kulak tıkanıklığına ne iyi gelir ve nasıl geçer vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bununla beraber, kulak tıkanıklığı bazı sebeplerden de ortaya çıkabilir. Kulak tıkanıklığı nasıl geçer? Kulak tıkanıklığı neden olur? Kulak tıkanıklığı evde nasıl geçer? Kulak tıkanıklığına ne iyi gelir? Bu sorılar kulak tıkanıklığı çekmiş kişiler tarafından sıkça araştırılıyor. Her insanın yaşadığı bu sorun, bazen kendi kendine girebiliyorken bazen de kulak tıkanıklığının geçmesi için bir hekime başvurmanızı tavsiye ederiz. Kulak tıkanıklığına ne iyi gelir? Kulak tıkanıklığı nasıl geçer? Kulak tıkanıklığı neden olur? Kulak tıkanıklığı evde nasıl geçer? Bu soruların cevabı haberimizin detaylardadır…

KULAK TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?

Kulak tıkanıklığı her insanda farklı süreler ile geçmektedir. Basınçtan dolayı kulak tıkanıklığı kendi kendine geçerken hastalıktan olan kulak tıkanıklığının geçme süresi değişebilir. Kulak tıkanıklığı basit bir nedenden olabileceği gibi ciddi hastalıkların da habercisi olarak karşınıza çıkabilir o yüzden dikkat etmekte fayda var. Kulak tıkanıklığı nasıl açılır diye endişe etmenize gerek yok çünkü kulak tıkanıklığı genelde geçici bir sorundur. Bazen birkaç saatte bazen de birkaç günde kendi kendine geçmektedir. Kulak tıkanıklığı geçmediği ve ağrı hissetmenize sebep olduğu takdirde Kulak Burun Boğaz doktoruna gitmelisiniz.

Kulak tıkanıklığı nasıl geçer sorusuna yanıt, aslında kulak tıkanıklığının nedenine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Kulak tıkanıklığının açılması için ilk yapılması gereken şey östaki borusunun açılmasını sağlayıp basıncı hafifletmek olacaktır. Bu şekilde kulak rahatlatacaktır. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Sakız çiğneyebilirsiniz, esneyebilirsiniz ya da nefes alıp burun deliklerinizi ve ağzınızı kapatarak nefesini vermeye çalışır gibi birçok yöntem deneyebilirsiniz.

KULAK TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

Kulak tıkanıklığının birçok farklı sebebi bulunabilir. Bunlardan biri, yükseklikte uçak kalkışında, kanyon ya da tepelik arazide veya dalış sırasında şiddetli basınç kulak tıkanmasına sebep olan etmenlerden biridir. Bunun yanı sıra, dış kulakta kulak kiri birikmesi kulak tıkanmasına neden olur. Bu hususta kulak temizliği çok önemlidir. Bunun yanı sıra, kulakta meydana gelen enfeksiyonel bazı durumlar vardır. Bunlar, banyo ya da yüzme sırasında kulak kanalına giren su. Her yaştan insan kulak tıkanıklığı sorunu ile karşı karşıya gelmektedir. Fakat çocuklar daha fazla soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı karşıya kulak tıkanıklığı sorunuyla yüz yüze kalabilirler. Sık sık seyahate çıkanlar ve yüzücülerde kulak tıkanıklığı problemiyle karşı karşıya kalabilirler. Kulak tıkanıklığının bazı belirtileri vardır:

Kulak tıkanıklığında görülen belirtiler, kulak tıkanıklığının sebeplerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kulak tıkanıklığının belirtilerini şu şekildedir…

- Kulakta dolgunluk hissi,

- İşitme engelli,

- Kulakta haşhaş, çınlama ve ıslık sesleri,

- Bir enfeksiyon nedeniyle ağrı,

- Denge kaybı,

- Kulak ağrısı,

KULAK TIKANIKLIĞINA NE İYİ GELİR?

Kulak tıkanıklığına iyi gelen birçok faydalı yol vardır. Kulak tıkanıklığı bazen birkaç saatte açılırken bazende bir hekime başvurmanız gerekmektedir. Kulak tıkanıklığı geçmediği ve ağrı hissettiğiniz takdirde hemen bir uzmana başvurmanız gerekmektedir. Kulak tıkanıklığının nasıl açılacağı aslında kulak tıkanıklığının sebebine bağlı olarak değişim göstermektedir. Tıkalı kulağın açılması için ilk yapılması gereken şeylerden biride östaki borusunun açılmasını sağlayan basıncı hafifletmek olacaktır. Bu şekilde kulak rahatlatacaktır. Bunu yapmanın birçok alternatif yolu vardır. Sakız çiğneyebilirsiniz, esneyebilirsiniz ya da nefes alıp burun deliklerinizi ve ağzınızı kapatarak nefesini vermeye çalışır gibi birçok yöntem vardır.

Bununla beraber kulak tıkanıklığının geçmesi için bitkisel bazı yöntemlerde de başvurabilirsiniz. Sıcak su torbası, zeytinyağı, valsalva manevrası; bu yol, Antonia Maria Valsalva tarafından geliştirilen valsalva manevrası, çeşitli kulak tıkanıklıklarında kurtulmanın en etkili yöntemlerden biridir. Bu yolu kullanarak orta kulağınızdaki basıncı kolayca sabitleyebilirsiniz. Bu yöntem şu şekildedir: Derin bir nefes al ve ağzını kapat. Sonra, parmağını parmağınızla parmaklarınız arasında sıkıştırın ve başınızı hafifçe geriye doğru eğin. Ardından, kulaklarınızı eşitlemek için burnunuza doğru nefes alın. Bir 'çıt' sesi duymalısınız. Valsalva manevrası tipik olarak anlık sonuçlar verir. Ancak kulaklarınız hala tıkanmış hissediyorsa, tekrar denemeden önce birkaç dakika beklemenizde fayda var.

Bunun yanı sıra esneme, sarımsaklı zeytinyağı gibi yollarda başvurabilirsiniz.

KULAK TIKANIKLIĞI EVDE NASIL GEÇER?

Kulak tıkanıklığının evde geçmesi için birçok farklı alternatif yol bulunmaktadır. Kulak tıkanıklığı bazen hemen geçse dahi bazen de birkaç günü bulabiliyor. Kulak tıkanıklığının geçme süresi insandan insana değişiklik gösterebiliyor. Eğer uzun süre kulak tıkanıklığınız geçmiyor ise acilen bir uzmana başvurmanızı tavsiye ediyoruz. Evde kulak tıkanıklığı nasıl geçer diye araştırma içindeyseniz eğer bazı yöntemler vardır. Bunlar sakız çiğneyebilirsiniz, esneyebilirsiniz ya da nefes alıp burun deliklerinizi ve ağzınızı kapatarak nefesini vermeye çalışır gibi birçok yöntem vardır.

Bununla beraber kulak tıkanıklığının geçmesi için bitkisel bazı yöntemlerde de başvurabilirsiniz. Sıcak su torbası, zeytinyağı, valsalva manevrası, esneme, sarımsaklı zeytinyağı gibi evde kolayca yapabileceğiniz yöntemlerden birkaçı.

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