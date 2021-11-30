Kulak içi kulaklıkların uzun süreli kullanımı organ yapısına zarar verebiliyor

Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cem Uzun, kulak içine takılan kulaklıkların uzun süreli ve yüksek sesli kullanımının organ yapısına zarar verebildiğini söyledi.

Prof. Dr. Uzun, AA muhabirine, kulak içi kulaklıkların sesi direkt olarak kulak kanalına ilettiğini ifade etti.

Bu tarz kulaklıkların kulak yapısına zarar verme potansiyeli olduğunu belirten Uzun, "Çünkü gürültü düzeyini dışarıya yansıtmadan direkt kulağa aktarmış oluyor. O yüzden biz gürültüden etkilenmiş kişilere kulak içine takılan kulaklıklarla müzik dinlememelerini, kulaklık takmak durumunda kalırlarsa da kulağı tamamen örten kulaklıklar tercih etmesini öneriyoruz. Bu şekilde ses direkt kanala verilmiş olmaz." dedi.

Uzun, kulak içi kulaklıkları uzun süreler takan kişilerin belli aralıklara işitme testi yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Uzun, direkt kulak kanalına iletilen yüksek seviyeli seslerin işitme problemleri meydana getirebildiğine değindi.

Kulak içi kulaklıkların olumsuz etkileri olduğunu aktaran Uzun şunları kaydetti:

"Doğal yapımız gereği kulak kepçesinin yardımıyla işitmeyi dışarıdan alarak bu sesleri bünyemiz yorumluyor. Seslerin direkt zara gelmesini engellemek açısından mümkünse kulaklık kullanılmaması önerilir. Örneğin kamyon şoförlerini düşünürsek cam tarafındaki kulaklarında daha çok işitme kaybı meydana çıkar zaman içerisinde ya da silah kullananları düşünün patlama sesine daha yakın olan kulakta daha çok hasar meydana gelir. Kulak içi tarzında olan kulaklıklarda sesleri direkt olarak ilettikleri için o yüzden sıkıntı yaratabilir. Ondan dolayı bu tarz kulaklıkları çok önermiyoruz. Kulağı kavrayan kulaklıklar nispeten daha güvenli sayılabilir."

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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