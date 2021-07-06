Kula Volkanik Jeoparkı, bisikletlileri ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kula Volkanik Jeoparkı, bisikletlileri ağırladı

Kula Volkanik Jeoparkı, bisikletlileri ağırladı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa Bisiklet Spor Kulübü organizasyonunda 50'ye yakın bisikletli, Kula Volkanik Jeoparkında pedal çevirdi.

Manisa Bisiklet Spor Kulübü organizasyonunda 50'ye yakın bisikletli, Kula Volkanik Jeoparkında pedal çevirdi.

Kula ve Salihli arasındaki jeoparka gelen bisikletliler, Tapduk Emre ve Yunus Emre Türbesi, Gökçeören ve Sandal mahalleleri, volkan konileri ve bazalt kayaların bulunduğu rotada tur düzenledi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, yaptığı açıklamada doğa sporlarına yönelik etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Bugün Manisa Bisiklet Spor Kulübü ile birlikte pedal çevirmenin hazzını yaşadık. Tarihi kültürel alanlarda bisiklet sürmenin yanı sıra Kula-Salihli Jeoparkını misafirlerimiz bisikletleriyle keşfetme fırsatı buldular." ifadelerini kullandı.

Manisa Bisiklet Spor Kulübü Başkanı İlker Uzelli ise Kula'da 2 günde 100 kilometre yol yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Coğrafya çok güzel, insan sanki başka bir gezegende pedal çeviriyor hissine kapılıyor. Herkesin volkanik coğrafyada bisiklet sürmesini tavsiye ediyorum."

Kula Volkanik Jeoparkı, bisikletlileri ağırladı
Kula Volkanik Jeoparkı, bisikletlileri ağırladı
Kula Volkanik Jeoparkı, bisikletlileri ağırladı
Kula Volkanik Jeoparkı, bisikletlileri ağırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Kartal Tibet Sertab Erener İbrahim Selim İbrahim Tatlıses
Spor Diego Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kula Volkanik Jeoparkı, bisikletlileri ağırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 12:25:52. #1.16#

title