Kula Gençlik Merkezi Yavru Köpeklere Sahip Çıktı

Kula Gençlik Merkezi çalışanları, ilçedeki bir anne köpek ve eniklerine sahip çıktı.

Gençlik Merkezi karşında bulunan eski binada 6 yavrusuna bakmaya çalışan anne köpeğin farkına varan Kula Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Selçuk Şentürk ve Gençlik Merkezi çalışanı Onur İnce, anne köpek ve eniklerinin yardımına koştu.

Kula Genlik Merkezi Gençlik Lideri Şentürk, yaptığı açıklamada, anne köpeğin yavrularına bakmakta zorluk yaşadığının farkına varınca ona beslenmesi için yardımda bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlerin İlk Ağacı Projesi kapsamında sokakta yaşayan hayvanlara yardım amacıyla onlara yiyecek ve içecek kapları bırakıyoruz. Soğuk kış aylarında ise kış şartlarında kalmamaları adına barınaklar inşa ediyoruz. Gençlik merkezimizin karşısında kalan sokak hayvanlarımızın yiyecek ve içecek bulamadıklarını fark ettiğimiz için onlara yiyecek ve içecek kabı bırakarak beslenmelerini sağladık. İyilik Ağacı Projesi kapsamında gönüllü gençlerimiz ile birlikte sokakta yaşayan hayvanlarımıza ulaşabildiğimiz kadarına ulaşıp onların bakım ve su ihtiyaçlarını elimizden geldiğince Gençlik Merkezi ailesi olarak çalışmaya devam edeceğiz."