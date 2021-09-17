Kula'daki rehabilitasyon merkezinin 9 sakini, lise diploması sevinci yaşadı - Haberler
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Kula'daki rehabilitasyon merkezinin 9 sakini, lise diploması sevinci yaşadı

AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel
Kula'daki rehabilitasyon merkezinin 9 sakini, lise diploması sevinci yaşadı

Manisa'nın Kula ilçesinde özel rehabilitasyon merkezinin 9 sakini, düzenlenen törenle lise diploması aldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde özel rehabilitasyon merkezinin 9 sakini, düzenlenen törenle lise diploması aldı.

Kula 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Bakım Merkezinde kalan ve Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olan öğrenciler için, kurum bahçesinde diploma töreni düzenlendi.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, törende yaptığı konuşmada, iki yılda rehabilitasyon merkezinde kalan 9 kişinin lise diploması almaya hak kazandığını belirtti.

Öğrencileri kutlayan Kaymakam Duru, eğitimini sürdürecek olanlara da başarı diledi.

Kurum Müdürü Mehmet Artaç ise "Rehabilitasyon merkezi sakinlerimize, kazanabileceği en üst düzey yetenekleri kazandırmak ve toplumla bütünleşebilmesini sağlamak temel vizyonumuzdur." diye konuştu.

Halk oyunları ve tiyatro gösterisinin ardından protokol üyeleri, mezun olan öğrencilere hediyeler verdi.

AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri
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