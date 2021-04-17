Kula'daki Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa'nın Kula ilçesindeki Gökçeören Mahallesi'nde yaptırılan Gençlik Merkezi'nin temel atma töreni yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa'nın Kula ilçesindeki Gökçeören Mahallesi'nde yaptırılan Gençlik Merkezi'nin temel atma töreni yapıldı.

Temel atma törenine Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile öteki ilgililer katıldı.

Kaymakam Kemal Duru, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ziyaretinin ardından inşaat için çalışmalara başlandığını dile getirdi.

Sporu geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla planlanan yatırımların hayata geçirildiğini kaydeden Duru, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da Gençlik Merkezi için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kurban kesilerek temeli atılan gençlik merkezinde atölye, konferans salonu, kafeterya, kütüphane ile gençlerin zaman geçirecekleri sosyal alanlar yer alacak.

Merkezin 1 milyon 592 bin liraya mal olması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak