Kula'daki Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kula'daki Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı

Kula'daki Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa'nın Kula ilçesindeki Gökçeören Mahallesi'nde yaptırılan Gençlik Merkezi'nin temel atma töreni yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa'nın Kula ilçesindeki Gökçeören Mahallesi'nde yaptırılan Gençlik Merkezi'nin temel atma töreni yapıldı.

Temel atma törenine Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile öteki ilgililer katıldı.

Kaymakam Kemal Duru, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ziyaretinin ardından inşaat için çalışmalara başlandığını dile getirdi.

Sporu geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla planlanan yatırımların hayata geçirildiğini kaydeden Duru, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da Gençlik Merkezi için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kurban kesilerek temeli atılan gençlik merkezinde atölye, konferans salonu, kafeterya, kütüphane ile gençlerin zaman geçirecekleri sosyal alanlar yer alacak.

Merkezin 1 milyon 592 bin liraya mal olması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Antony Blinken Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Deniz Acun Ilıcalı Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kula'daki Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 09:16:30. #1.14#

title