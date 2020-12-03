Kula'da yoğun sis kazaya sebep oldu
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Kula'da yoğun sis kazaya sebep oldu

03.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:03
Kula'da yoğun sis kazaya sebep oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yoğun sis sebebiyle zincirleme kaza meydana geldi.

Manisa'nın Kula ilçesinde görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yoğun sis sebebiyle zincirleme kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, İzmir-Ankara D300 karayolunda kaza sebebiyle yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluştu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Uşak yönüne seyir halinde olan Sait Korkmaz idaresindeki 48 RZ 712 plakalı Peugeot marka otomobil, görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü yoğun sis sebebiyle kavşaktaki kırmızı ışığı ve ışıkta duran araçları fark etmedi. Otomobilin ışıkta bekleyen Selçuk Sayış idaresindeki 35 EE 930 plakalı BMW marka otomobil ile Talat Kıtır (52) idaresindeki 64 BH 398 plakalı Ford marka açık kasa kamyonete çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın şiddetiyle açık kasa kamyonet sürücüsü Talat Kıtır yaralanırken, İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikameti trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Talat Kıtır, buradan da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kıtır'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya sebep olan otomobil sürücüsü Sait Korkmaz ise sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti.

Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşan karayolunda, emniyet güçleri de yoğun sis sebebiyle zaman zaman zorluk yaşadı. Kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılması ile karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kula'da yoğun sis kazaya sebep oldu
Kula'da yoğun sis kazaya sebep oldu
Kula'da yoğun sis kazaya sebep oldu
Kula'da yoğun sis kazaya sebep oldu
Kula'da yoğun sis kazaya sebep oldu
Kula'da yoğun sis kazaya sebep oldu
Kula'da yoğun sis kazaya sebep oldu
Kula'da yoğun sis kazaya sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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