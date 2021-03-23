Kula'da vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Kula ilçesinde, amansız hastalığa yenik düşen 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Süleyman Yüksel, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Salihli İlçesindeki hastanede kanser tedavisi gören ve müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yüksel'in Türk bayrağına sarılı cenazesi Gökçeören Mahallesi'ne getirildi.

Yüksel'in naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Yüksel'in yakınları, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Nurettin Yarımçam, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak