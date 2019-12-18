Kula'da turizm öğrencileri hünerlerini sergiledi

18.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:50

Kula Germiyanoğulları Turizm Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencileri, Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde kendi hazırladıkları ikramları protokol üyelerine servis etti.



Manisa'nın Kula ilçesindeki Germiyanoğulları Turizm Mesleki ve Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek bölümü öğrencileri, Aralık ayı Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde bir program düzenledi. Öğrenciler programda kendi elleriyle hazırladıkları çeşitli ikramları, programa katılan protokol üyelerine servis etti. Birbirinden lezzetli ikramların bulunduğu programda öğrencilerin hazırladığı servislerin bulunduğu masaları tek tek gezerek, öğrencilerin derslerde öğrendiği lezzetler hakkında bilgi alan Kula Kaymakamı Kemal Duru, tüm öğrencileri tebrik etti.



Germiyanoğulları Turizm Mesleki ve Anadolu Lisesi olarak Yiyecek ve İçecek bölümü öğrencilerinin derslerde öğrendiği ve faaliyete geçirdiği ikramları Yerli Malı Haftası dolayısıyla protokol üyelerine servis ederek, öğrencilerin hem ikram yapma konusundaki başarıları hem de servis yapma konularındaki tecrübelerine katkı sağladığını ifade eden Okul Müdürü Erhan İğdi, ikram edilen tüm yiyecek ve içeceklerin öğrenciler tarafından hazırlandığına dikkat çekti. Yiyecek ve içecek bölümü öğretmenlerinin önderliğinde haftanın belirli günlerinde derste öğrendikleri yiyecek ve içecekleri yemekhane bölümünde faaliyete geçirerek tecrübe kazandırmaya çalıştıklarını da vurgulayan İğdi, kısa süre içerisinde Kula'da büyük çaplı bir tanıtım sergisi hazırlayarak öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini sergilemelerine katkı sağlayacaklarını ifade etti.



Germiyanoğulları Turizm Mesleki ve Anadolu Lisesinde düzenlenen kutlama programına, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile İsa Ekiz, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA