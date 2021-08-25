Kula'da makilik yangını ormana sıçradı
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Kula'da makilik yangını ormana sıçradı

Kula'da makilik yangını ormana sıçradı
Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Kula ilçesinde, makilikte çıkan yangın ormana sıçradı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, makilikte çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kula'nın kırsal Başıbüyük Mahallesi ile Eroğlu Mahallesi arasında kalan Çelengöz Barajı üzerindeki makilikte saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü, ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, toplam 30 arazöz ve itfaiye aracı ile 90 orman işçisi sevk edildi. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verirken, alevlerin yaklaştığı bir hayvan çiftliği boşaltıldı. Söndürme çalışmaları sürüyor.


Kula'da makilik yangını ormana sıçradı
Kula'da makilik yangını ormana sıçradı
Kula'da makilik yangını ormana sıçradı
Kula'da makilik yangını ormana sıçradı
Kula'da makilik yangını ormana sıçradı
Kula'da makilik yangını ormana sıçradı
Kula'da makilik yangını ormana sıçradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen

MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
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