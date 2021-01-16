Kula'da kar yağışı etkili oldu
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Kula'da kar yağışı etkili oldu

16.01.2021 21:10 | Son Güncelleme: 16.01.2021 21:16
Kula'da kar yağışı etkili oldu

MANİSA'nın Kula ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri çalışmalarını hızlandırdı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, İzmir- Ankara D- 300 karayolunda trafiğin kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ederken, trafik ekipleri de güzergah boyunca olası kazaların önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı.

Ege Bölgesi'nin en önemli ulaşım yollarından olan İzmir- Ankara D- 300 karayolunun geçtiği Manisa'nın Kula ilçesinde, kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu. İlçe merkezinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan kar, yüksek kesimlerde yoğun olarak etkisini gösterdi. Özellikle Kavacık Mahallesi ile Gökçeören Mahalle Kavşağı'na kadar etkili olan kar yağışında, karayolları ekipleri de çalışmalarını hızlandırdı. İzmir- Ankara D- 300 karayolunda trafikte bir aksama yaşanmaması için kar yağışının başladığı dakikalardan itibaren küreme ve tuzlama çalışmalarına başlayan karayolları ekipleri, yağış süresince çalışmalarını sürdürecek.

GÖRÜŞ MESSAFESİ 30 METREYE KADAR DÜŞTÜYoğun yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü karayolunda, trafik ekipleri de önlem aldı. Güzergah boyunca denetimlerine devam eden ekipler, kazaya sebebiyet vermemek için yolda kalan araçların sürücülerine yardımcı oldu. 

Kar yağışının gece saatlerinde de etkisini sürdüreceği tahmin edilirken, karayolları ve trafik ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.


Kula'da kar yağışı etkili oldu
Kula'da kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN

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