Kula'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" programla kutlandı
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Kula'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" programla kutlandı

Kula'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' programla kutlandı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle program düzenlendi.

Manisa'nın Kula ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle program düzenlendi.

Yunus Emre Kültür Merkezindeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, haftanın hayat boyu öğrenme ve kişisel gelişime dikkatin çekilmesi konusunda önemli olduğunu vurguladı.

Duru, eğitimlere katılanları tebrik etti.

Programda, Halk Eğitim Müdürlüğü kurslarında eğitim alan kursiyerler konser verdi. Kursiyerlerce hazırlanan ürünler de sergilendi.

Kula'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' programla kutlandı
Kula'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' programla kutlandı
Kula'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' programla kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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