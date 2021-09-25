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Kula'da Gece Yolcuları rüzgarı

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Kula'da Gece Yolcuları rüzgarı

Kula Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Beşibiyerde Turizm Sanat Festivali'nin üçüncü günü, Gece Yolcuları grubunun konseriyle devam etti.

Kula Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Beşibiyerde Turizm Sanat Festivali'nin üçüncü günü, Gece Yolcuları grubunun konseriyle devam etti. Konser coşkulu bir şekilde geçerken, gurubun solisti Uğur Aslantürk'e sürpriz doğum günü pastası kesildi.

Kula Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Beşibiyerde Turizm Sanat Festivali'nin üçüncü gününde, birbirinden güzel şarkılarıyla bilinen Gece Yolcuları grubu ile devam etti. Kulalı hayranlarıyla buluşan Gece Yolcuları grubu, yaklaşık 2 saat süren konserde meydanı dolduran yüzlerce vatandaşa unutulmaz bir gece yaşattı.

Grubun solisti Uğur Aslantürk'e doğum günü sürprizi

Öte yandan coşkulu bir şekilde süren konser esnasında kısa bir mola verilirken, organizasyon ekibi tarafından Gece Yolcuları grubunun solisti Uğur Aslantürk'e doğum günü sürprizi yapıldı. Bir anda pasta ile karşılaşan Aslantürk, ilk kez sahnede bu kadar heyecanlandığını dile getirerek, sürprizi hazırlayan ekip arkadaşlarına teşekkür etti. - MANİSA

Kula'da Gece Yolcuları rüzgarı

Kula'da Gece Yolcuları rüzgarı

Kula'da Gece Yolcuları rüzgarı

Kula'da Gece Yolcuları rüzgarı

Kula'da Gece Yolcuları rüzgarı

Kula'da Gece Yolcuları rüzgarı

Kula'da Gece Yolcuları rüzgarı

Kula'da Gece Yolcuları rüzgarı

Kula'da Gece Yolcuları rüzgarı

Kula'da Gece Yolcuları rüzgarı

Kula'da Gece Yolcuları rüzgarı

Kula'da Gece Yolcuları rüzgarı

Kula'da Gece Yolcuları rüzgarı

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