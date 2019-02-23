Kul'dan Terme Ülkü Ocaklarına Ziyaret

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme Ülkü Ocaklarını ziyaret etti.

Kul, ziyarette Terme Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Tanış ile üyelerle sohbet etti.

Geleceğin teminatı çocuk ve gençlerin en iyi şekilde yetişmelerinin önem taşıdığını dile getiren Kul, "Sağlam gelecek milli, manevi ve kültürel değerlerine sahip bir gençlikten geçiyor. Değerlerine sahip olmayan bir gençlik, ne ailesine ne şehrine ne de vatanına faydalıdır. Eğer gençliğiniz sağlam değilse geleceğiniz de sağlam değildir. Gençlerimizi yarınlarımızın mimarı olarak görüyoruz." dedi.

En büyük gücün bilgi olduğunu vurgulayan Kul, "Eğer Türkiye'yi geleceğin en önemli güçlerinden biri haline getirmek istiyorsak, bunun yolu bilgiden geçiyor. Bilgiye sahip olan, üreten, kullanan ülkeler bir adım öne geçiyor. Onun için bilgi toplumu olma yolunda çok daha büyük gayret göstermemiz gerekir. Bugün ürettiğiniz kadar değerlisiniz. Siz lokomotifin arkasına takılan, peşinden giden vagon olmayın, lokomotifin kendisi olun." ifadelerini kullandı.

Tanış da ziyaretlerinden dolayı Kul'a teşekkür etti.

Ziyarete MHP İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel de katıldı.

Kaynak: AA