Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı
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Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı

Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

SURİYELİ mülteci çocukların yaşadığı sorunları gündeme getirmek amacıyla tasarlanan 3,5 metre boyundaki 'Amal' ismi verilen kukla, 4 ay sürecek ve İngiltere'de sona erecek yolculuğuna Gaziantep'te ilk adımını attı.

SURİYELİ mülteci çocukların yaşadığı sorunları gündeme getirmek amacıyla tasarlanan 3,5 metre boyundaki 'Amal' ismi verilen kukla, 4 ay sürecek ve İngiltere'de sona erecek yolculuğuna Gaziantep'te ilk adımını attı.

Amal'ın yürüyüşe başlaması nedeniyle Gaziantep Kalesi önünde tören düzenlendi. Törene çok sayıda mülteci çocuk katıldı. Etkinlikte çocuklar ellerindeki fenerler ile Amal'ın yolunu aydınlatarak yürüyüşüne eşlik etti. Tuttukları şıklarla kuklaya yolu gösteren mülteci aileler ve çocukları arasından ilerleyen Amal'ın kuklası, vatandaşlar tarafından da ilgi gördü. Etkinlikte sanatçılar Ali Demirel ve Balkan Karişman Gaziantep Kalesi üzerinde ışık ve lazer gösterisindeydi.

İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'den birçok kuruluş ve sanatçının destek verdiği proje kapsamında hazırlanan kukla Amal, annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyor. Küçük Amal'ın hikayesi ile dünya devletlerine farkındalık oluşturmak ve ülkelerinden iç savaştan kaçarak sınırı aşan çocukların sığındıkları ülkelere geliş hikayelerinde yaşadıkları sorunlarına dikkat çekmek hedefleniyor.

Gaziantep'ten başlayan ve 4 ay sürecek 8 bin kilometre yolculuğu olan Amal'ın kuklası, yolculuğu esnasında 120 farklı etkinliğe katılarak gittiği şehirde mültecilerle buluşacak.


- Gaziantep
Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı
Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı
Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı
Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı
Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı
Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı
Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı
Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı
Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı
Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı
Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı
Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı
Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı
Kukla Amal'ın İngiltere yolculuğu başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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