Kuğulu Tabiat Parkı Gelişme Toplantısı Seydişehir'de Yapıldı

Kuğulu Parkın 234.Tabiat parkı ilan edilmesinin ardından çalışmalarınınhız kazandığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kuğulu Parkımızın A tipi tabiat parkı olarak ilan edilmesi ile birlikte çalışmalar hız kazandı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılması planlanan çalışmalar sunum eşliğinde ele alındı.Kır ve Seyir Terası, Bunglow Evler, Çadır ve Karavan Kamp Alanları, Seyir Kulelerinin yapımı projeleri sunum eşliğinde anlatıldı.Çalışmalarımız en kısa zamanda başlayacak" dedi.

Seydişehir 'in sembolü olacak 1.7 milyon metrekarelik alanda çalışmaları devam eden Kuğulu Vadisi projesinin yaklaşık maliyetinin 79 milyon olduğunu kaydeden Başkan Tutal,çalışmaları devam eden projenin tamamlanabilmesi , yürüyüş yolları ve bungalovların oluşabilmesi için Kuğulu Mesire Alanının A tipi mesire alanı veya tabiat parkına dönüştürülmesi gerekiyordu. Bu konuda yapmış olduğumuz girişimlerimiz sonuç verdi.Projenin bir ayağı olarak gördüğüm bu çalışmayı, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu Konya ziyaretinde 234 'üncü Tabiat Parkı olarak imzalamıştı. Seydişehir için büyük bir gelişme oldu. Bu konuda emeği geçen Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcımız Harun Tüfekçi ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'nateşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.