Küfür etmek abdesti bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?
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Küfür etmek abdesti bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

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Küfür etmek abdesti bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

3 ayların içinde olduğumuz ve Ramazan ayına kısa bir süre kalmasıyla beraber Küfür etmek abdesti bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir? Detaylar haberimizde.

3 ayların içinde olduğumuz ve Ramazan ayına kısa bir süre kalmasıyla beraber Küfür etmek abdesti bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir? Detaylar haberimizde.

KÜFÜR ETMEK ABDESTİ BOZAR MI?

İnançsızlık sebebiyle ya da dini değerlere hakaret etmek amacıyla olmasa bile sırf ağız alışkanlığıyla dinden çıkmayı gerektiren sözleri söylemek büyük bir günahtır. Bununla birlikte bilinçli olmadan söylenen bu sözlerle dinden çıkılmayacağı için nikâh da bozulmaz. Çünkü burada maksat dinî değerlere hakaret etmek veya bu değerleri hafife almak değildir. Şu kadar var ki bu tür söz ve davranışlarda bulunan kişinin tevbe ve istiğfarda bulunması ve tekrar böyle bir hataya düşmemeye gayret etmesi gerekir (Bkz. İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, VI, 368).

ORUCU BOZAN ŞEYLER

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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