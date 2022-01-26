Kudüslüler akşam saatlerinde bastıran karın keyfini çıkardı - Haberler
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Kudüslüler akşam saatlerinde bastıran karın keyfini çıkardı

AA, Mücahit Aydemir - Güncel
Kudüslüler akşam saatlerinde bastıran karın keyfini çıkardı

Filistinliler, Kudüs'te akşam saatlerinden itibaren yağışın bastırmasıyla sokaklarda karın keyfini sürdü.

Filistinliler, Kudüs'te akşam saatlerinden itibaren yağışın bastırmasıyla sokaklarda karın keyfini sürdü.

Kar yağışı, işgal altındaki Doğu Kudüs, Ramallah ve Nablus kentleri dahil olmak üzere Filistin genelinde etkili oldu.

Başta çocuklar olmak üzere karın yağmasını fırsat bilen her yaştan Kudüslü, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir'in Şam Kapısı çevresinde toplanarak kartopu savaşı yaptı.

Çevredeki araçlar da korna çalarak kar sevincine eşlik etti.

'Sema el-Kudüs Sağlık Ekipleri' adlı sivil toplum kuruluşunun ilk yardım ekipleri de Şam Kapısı'nda görev başındaydı.

İlk yardım görevlisi Kamil Tikeybi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle 24 saat esasına göre sağlık hizmeti vermek için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Kar yağışı etkisini yitirene kadar sahada hizmet vermeye devam edeceklerini kaydeden Tikeybi, "Allah'ın izniyle bir tehlike oluşmayacağını umuyoruz. Belediyenin sağladığı destekle yardımlarımızı sürdüreceğiz. Mevcut şartlarda hizmete hazır olmamız gerekiyor. Bu yüzden insanların yanındayız ve onlara yardım ediyoruz." diye konuştu.

Kar yağışının sabaha kadar sürmesi, ardından yerini yağmura bırakması bekleniyor.

AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri

Doğu Kudüs, İşgal, Kudüs, kar, Güncel, Haber

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