Kudüs halkı, İsrail'i kınamak için kepenk indirdi
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Kudüs halkı, İsrail'i kınamak için kepenk indirdi

İhlas Haber Ajansı / Jeries Bassier - Haberler | Güncel

Filistin'in farklı bölgelerinde grev sürerken, Kudüs'te yaşayanlar da İsrail'in protesto etmek için kepenk indirdi.

Filistin'in farklı bölgelerinde grev sürerken, Kudüs'te yaşayanlar da İsrail'in protesto etmek için kepenk indirdi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken Filistinliler 1 günlük greve gitti. Gazze Şeridi, Batı Şeria'da gibi Kudüs'teki bütün yollar, sokaklar sessizlik hakim oldu. İsrail işgali altındaki Kudüs'te yaşayanlar kepenk indirdi. Kudüs'ün farklı mahallelerde sessizliğe gömülürken Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı yüzlerce kişi toplandı. Kudüs halkı, grevi de fırsat bilerek protesto gösterisi düzenledi.

Protestoya katılan Filistinliler İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırıları ve Şeyh Cerrah Mahallesindeki Filistin ailelerin evlerinde zorla çıkarılması şiddetle kınandı. Filistin bayrağı açan protestocular "Yaşasın Filistin" sloganı atarak İsrail'in işgalini hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini vurguladı. İsrail güçleri Filistinlileri dağıtmak için kalabalığa müdahale etti.

(Jeries Bassier/İHA)

Kudüs halkı, İsrail'i kınamak için kepenk indirdi
Kudüs halkı, İsrail'i kınamak için kepenk indirdi
Kudüs halkı, İsrail'i kınamak için kepenk indirdi
Kudüs halkı, İsrail'i kınamak için kepenk indirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Jeries Bassier

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