Kudret narı ve ginsengin pek çok faydası bulunuyor Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, kudret narı ve ginsengin sağlığa pek çok faydasının olduğunu söyledi.

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, kudret narı ve ginsengin sağlığa pek çok faydasının olduğunu söyledi.

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, antioksidan içerikleri bakımından zengin olan doğal besinlerin günlük beslenme planına mutlaka eklenmesi gerektiğini bildirdi. Bu besinler arasında propolis, kudret narı ve ginsengin önemli bir yer aldığına dikkat çeken Samancı, "Amerika kıtasında ve Uzakdoğu'da yetişen ginseng, dünyada yaygın şekilde kullanılan uzun ömürlü bir bitkidir. Büyüme sürelerine bağlı olarak, taze, beyaz ve kırmızı ginseng olarak üçe ayrılır. Kırmızı ginseng, 6 yıl veya daha fazla sürelerde toplanır ve ginsenosit adı verilen biyoaktif bileşenleri içerir. Kudret narı ise Latince adı Momordica Charantia L. olan ve Cucurbitaceae familyasına ait değerli bir meyvedir. Halk arasında kudret narı olarak bilinmektedir. Afrika, Asya, Karayipler, Hindistan, Çin Malezya ve Güney Amerika'da tropikal bölgelerde, Türkiye'de ise genellikle Yalova ve Bursa civarında ve Ege Bölgesi'nde yetiştirilmektedir. Demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri açısından oldukça zengin olan bu meyvenin, günlük enerji ve zindeliği artırdığı bilinmektedir. Doğal bir arı ürünü olan propolis ise, nardan 80 kat daha güçlü bir antioksidandır. Bu özelliğinin yanında antiviral, antienflamatuvar, antifungal ve antimikrobiyal etkileri de bulunmaktadır. Bu sayede bağışıklık sisteminin dengelenmesine yardımcı olur" dedi.

Kudret narı, ginseng ve propolis ile ilgili bilimsel çalışmalarda, bu doğal gıdaların bağışıklık sistemini güçlendirdiği, erkeklerde sperm, kadınlarda ise yumurta sayısı ve kalitesini arttırmaya yardımcı olduğu yönünde bilgiler olduğuna işaret eden Samancı, "Kudret narı, ginseng ve Propolis beraber kullanıldığında sinerjistik etki gösterebilir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA