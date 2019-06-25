Küçükköy'de anız ve ekin yangını

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çıkan anız ve ekin yangınında, 400 dekar alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Küçükkköy Mahallesi ile Büyükköy Mahallesi arasındaki Akkuyu mevkiinde saat 15.30 sıralarında anız ve buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, vatandaşların ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangında, 400 dekar anız ve buğday ekili alanın yandığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA