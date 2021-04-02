Küçükçekmece'de yüksek gerilim hattına temas eden çocuk öldü

Küçükçekmece'de evlerinin çatı katında güvercin uçuran iki çocuktan biri yüksek gerilim hattına temas etti.

Küçükçekmece 'de evlerinin çatı katında güvercin uçuran iki çocuktan biri yüksek gerilim hattına temas etti. 15 yaşındaki Samet Özkan olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay saat 13.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Conker Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 yaşındaki Samet Özkan ile aynı yaştaki kuzeni Şiyar Özkan evlerinin çatı katında güvercin uçuruyorlardı. Samet Özkan elindeki sopayı salladığı sırada sopa yüksek gerilim hattına temas etti. Yüksek sesli bir patlamanın duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Samet Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Şiyar Özkan da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acı haberi alan ailesi ve yakınları evlerinin önünde sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Samet Özkan'ın cenazesi ambulansa alınarak morga kaldırıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serdar Altıntepe