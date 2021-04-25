Yangın sonrası binadan çıktı, kedisine sarılarak müdahaleyi takip etti
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Yangın sonrası binadan çıktı, kedisine sarılarak müdahaleyi takip etti

İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

Yangın sonrası binadan çıktı, kedisine sarılarak müdahaleyi takip etti -Küçükçekmece'de çıkan yangın paniğe neden oldu -Küçükçekmece'de yangın sonrası bina tahliye edildi Küçükçekmece'de, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sonrası binadan çıktı, kedisine sarılarak müdahaleyi takip etti

-Küçükçekmece'de çıkan yangın paniğe neden oldu

-Küçükçekmece'de yangın sonrası bina tahliye edildi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina tahliye edilirken, paniğe neden olan yangın söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Leylek Caddesi üzerindeki 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada toplantı halinde olan bina yönetimi yangını fark etti. Yönetim, oturanları uyararak binayı tahliye etti, ardından itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine yangın yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrası binayı boşaltan bir vatandaşın kedisi ile sarılarak müdahaleyi takip etmesi dikkat çekti.

Yangının kesin çıkış nedeni incelemenin ardından belli olacak.

Yangın sonrası binadan çıktı, kedisine sarılarak müdahaleyi takip etti
Yangın sonrası binadan çıktı, kedisine sarılarak müdahaleyi takip etti
Yangın sonrası binadan çıktı, kedisine sarılarak müdahaleyi takip etti
Yangın sonrası binadan çıktı, kedisine sarılarak müdahaleyi takip etti
Yangın sonrası binadan çıktı, kedisine sarılarak müdahaleyi takip etti
Yangın sonrası binadan çıktı, kedisine sarılarak müdahaleyi takip etti
Yangın sonrası binadan çıktı, kedisine sarılarak müdahaleyi takip etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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