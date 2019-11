Küçükçekmece'de tiyatro sezonu açıldı

04.11.2019 10:30

Küçükçekmece'de 2019-2020 tiyatro sezonunun açılışında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Sanatı sadece müzelerde, merkezlerde görünür kılmak yerine günlük yaşama dahil edip sanata herkesin ulaşmasını sağlayacağız" dedi.



Cennet, Sefaköy, Atakent Kültür Sanat Merkezleri ve Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi ile sanatseverlerin hizmetinde olan Küçükçekmece Belediyesi, bu sezon da dopdolu bir programla sezonu açtı. Küçükçekmeceliler, 2019-2020 kültür-sanat sezonunda tiyatro, söyleşi, sergi ve konserlerle buluşacak. Ünlü tiyatro sanatçıları Müfit Can Saçıntı ve Levent Üzümcü de bu ay Küçükçekmeceli sanatseverlerle bir araya geldi. Kültürel belediyeciliğe verdiği önemi dile getiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Kültürel belediyecilik insan yetiştirir, kentin kültürünü oluşturur. Kent kültürü insanları bir araya getirir ve birlikte yaşam imkanı sunar. Toplumların bilgi toplumuna dönüşürken, asıl gelişimin kültür sanat ile olacağı ve toplumları ileriye taşıyacağı bir gerçektir. Bir bireyin toplumsal yaşam mekanlarında sanatla iç içe olması, hem ruhuna hem de kültür gelişimine ve değişimlerine uyum sağlaması açısından önem taşımaktadır. Sanatı yalnız müzelerde, sanat galerilerinde, merkezlerinde görünür durumdan çıkartmak, caddelere, meydanlara taşımak, günlük yaşamın içine dahil etmek ve herkese eşit olarak ulaştırabilmek için çalışıyoruz. Birlikte yan yana, bir arada olacağımız, kent kültürüne ve ruhuna katkı sağlayacağımız renkli bir sezon geçireceğiz. Kültür-sanatla iç içe olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı Küçükçekmece'ye bekliyoruz" diye konuştu.



Müfit Can Saçıntı ve Levent Üzümcü izleyici ile buluştu



3 büyük tiyatro salonuyla tiyatroseverlere farklı alternatifler sunan Küçükçekmece Belediyesi, bu ay 6 yetişkin 6 çocuk oyunuyla sezonu açtı. Mandıra Filozofu filminin yazarı ve oyuncusu Müfit Can Saçıntı'nın yazıp yönettiği canlı müzikli tek kişilik güldürü 'İtiraz Ediyorum' ve Levent Üzümcü' nün tek başına sahnelediği güler yüzlü ve umut dolu bir başkaldırı niteliğinde olan 'Anlatılan Senin Hikayendir' oyunları izleyici ile buluştu 'Anlatılan Senin Hikayendir' oyunu ile Küçükçekmecelilerle buluşan Levent Üzümcü, "Seyircilerimiz çok ilgiyle izliyorlar oyunlarımızı. Belediyelerin kültür sanatı önemsemesi gerekiyor. Kültür ve sanat alanında yapılan yatırımlar 10 yıl sonra ortaya çıkıyor. Bu yatırım uzun vadeli yatırım. ve karşılığını aldığınızda bir toplum iyiye, güzele, aydınlığa doğru gidiyor. Toplum daha anlayışlı daha tahammüllü oluyor. Onun için belediyelerin yöneticilerinin bunu önemseyerek hayata geçirmeleri gerekiyor. Sanata, sanatçıya ve onun alıcısı halka sonsuz destek vermeleri gerek diye düşünüyorum" dedi.



"Her şeye karşıyım, Küçükçekmece'ye karşı değilim"



Tiyatroyu insanlara ulaştırma konusunda belediyelerin çok önemli olduğunu belirten Müfit Can Saçıntı ise, "Her şeye karşıyım, Küçükçekmece'ye karşı değilim. Uzaktan gördüğüm bir ilçeydi. Bugüne kadar gelmeme ayıbı bana aitti. Bu ayıptan tiyatro sayesinde kurtuldum. Tiyatroseverlerle, Küçükçekmece halkıyla 'İtiraz Ediyorum' oyununda buluştuk. Uzaktan duyduğum bir şey vardı. Küçükçekmece halkı tiyatroyu çok sever diye. Oyunumuzun biletleri kısa sürede tükendi. Bu nedenle Küçükçekmece halkına ve bu buluşmayı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin her yerine ulaşmak kolay değil. İster istemez tiyatro çeşitli merkezlerde yapılıyor. Belediyeler sayesinde insanlara ulaşıyoruz. Derler ki tiyatro insanla insana insanı anlatır. İnsanları tiyatroya götürmekte belediyelere çok büyük görev düşüyor" diye konuştu.



Başkan Çebi' ye teşekkürler



Kasım ayında, Sunay Akın'ın eğlenceli sohbeti ile 'Görçek', Yasemin Yalçın Tiyatrosu'ndan iki komedyenin eğlence dolu hikayesini konu alan 'Ve Perde', Uygur Çocuk Tiyatrosu'ndan 'Kırmızı Başlıklı Kız', Mehmet Esen'in Kabere türünde performans sergilediği 'Meddah', Fabrika Sanat'tan Işıl Dünya oyunları izleyici ile buluşacak. Küçükçekmece' nin sahnelerinde tiyatro izleyen, konser dinleyen sergi ve söyleşilere katılan Küçükçekmeceli sanatseverler ise memnuniyetlerini dile getirerek Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA