Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de polisten kaçan otomobil bekçilere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
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Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de polisten kaçan otomobil bekçilere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de polisten kaçan otomobil bekçilere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı Bağcılar'da polisin dur ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında uzun soluklu kovalamaca yaşandı.

Küçükçekmece'de polisten kaçan otomobil bekçilere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

İSTANBUL - Bağcılar'da polisin dur ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında uzun soluklu kovalamaca yaşandı. Küçükçekmece'ye kadar ulaşan şüpheli otomobil, cadde üzerinde denetleme yapan bekçilere çarptı. Kaza sonrası yaralanan 1'i ağır 2 bekçi hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya baslayan Önder Ç. Yönetimindeki 34 JDD 85 plakalı otomobil ile polis ekipleri arasında gece saat 01: 30 sıralarında uzun soluklu kovalamaca yaşandı. Saat 02: 00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi 2.Hürriyet Caddesi'ne kadar ulaşan şüpheli otomobil, cadde üzerinde denetleme yapan bekçilere hızla çarparak kaza yaptı. Alkollü olduğu öğrenilen Önder Ç. kaza sonrası polis ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak gözaltına alınırken çarpma sonrası 1'i ağır 2 bekçi yaralandı.

Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de polisten kaçan otomobil bekçilere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de polisten kaçan otomobil bekçilere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de polisten kaçan otomobil bekçilere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de polisten kaçan otomobil bekçilere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş

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