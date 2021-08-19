Son dakika haber: Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere saplandı, 4 kişi ölümden döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere saplandı, 4 kişi ölümden döndü

Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısımlarından giren bariyer arka bagajdan çıktı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yarımburgaz Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında yaşandı. Furkan Aktel, 34 BCZ 087 plakalı otomobili ile İstanbul caddesinde ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısımlarından giren bariyer arka bagajdan çıktı. Kazada otomobil sürücüsü Furkan Aktel ile beraberindeki Can İlmik ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de kaza yerinde ve otomobilde incelemelerde bulundu. Otomobile saplanan bariyer, elektrikli testere yardımıyla kesilirken, araç çekiciyle yoldan kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber: Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere saplandı, 4 kişi ölümden döndü
Son dakika haber: Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere saplandı, 4 kişi ölümden döndü
Son dakika haber: Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere saplandı, 4 kişi ölümden döndü
Son dakika haber: Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere saplandı, 4 kişi ölümden döndü
Son dakika haber: Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere saplandı, 4 kişi ölümden döndü
Son dakika haber: Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere saplandı, 4 kişi ölümden döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu

Asansör boşluğunda bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Asansör boşluğunda bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Hamid Karzai Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo İrem Derici Berdan Mardini Seren Serengil
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Küçükçekmece'de otomobil bariyerlere saplandı, 4 kişi ölümden döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 02:27:47. #1.15#

title