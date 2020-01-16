Küçükçekmece'de Nazım Hikmet sergisi açıldı

16.01.2020 09:19 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:24

Küçükçekmece Belediyesi, Türk Edebiyatının usta şairi Nazım Hikmet Ran'ın 118. doğum günü dolayısıyla, sergi hazırladı. Nazım Hikmet'in sanat yaşamından izler taşıyan sergi 15 Şubat'a kadar ziyaretçilerine açık olacak.



Küçükçekmece Belediyesi, Türk Edebiyatının usta şair Nazım Hikmet Ran'ın, doğumunun 118. yıl dönümünde, sanat yaşamından izler taşıyan özel bir sergiyle anıyor. Ressam Haydar Özay'ın, dünyaca ünlü şairin 61 yıllık yaşamından sanat izlerini tuvale yansıttığı 52 adet resimden oluşan sergi, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Yoğun katılımla açılan sergide vatandaşlara sanatçının çalışmalarından örneklerin yer aldığı hatıra pulu ve kartpostallar hediye edildi. Açılışta, Müzisyen Haluk Çetin'in şiirleri ve şiirlerinden bestelenmiş şarkıları seslendirildi. Vatandaşların Nazım Hikmet'le ilgili bilgiler edindiği sergi 15 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.



"Sergimiz 15 Şubat'a kadar açık kalacak"



Açılışta konuşan Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, "Eserleri dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde bilinen usta ozanımız Nazım Hikmet'in 118. doğum yılını kutluyoruz. Bugün Haydar Özay'a ait 52 resim Nazım Hikmet'in şiirlerinden yola çıkarak, yorumlamış bir şekilde Küçükçekmecelilerin, İstanbulluların beğenisine sunulacak. Belediye Başkanımızın bir armağanı olacak. Nazım Hikmet'in ilk kez belediyemizce bastırılan posta kartları ve yine PTT'ye bastırdığımız Nazım Hikmet pulları sergiyi izleyecek olanlara armağan edilecek. Sergimiz 15 Şubat'a kadar açık kalacak" dedi.



"Şu ana kadar açtığım en büyük Nazım Hikmet sergisi"



Serginin mimari Ressam Haydar Özay ise, "Çok güzel bir Nazım Hikmet kutlaması içindeyiz. Bir Ressam olarak Nazım Hikmet'ten bir anıt dikmeye çalışıyorum. Şimdilik 100 parçalık bir koleksiyonum var bu şu ana kadar açtığım en büyük Nazım Hikmet sergisi. Belediye Başkanımızın Kemal Çebi'ye ve bu projeyi oluşturan Güney Özkılıç'a çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA