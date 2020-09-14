Küçükçekmece'de kamyonet İETT otobüsüne arkadan çarptı: 2 yaralı (1)
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Küçükçekmece'de kamyonet İETT otobüsüne arkadan çarptı: 2 yaralı (1)

Murat SOLAK / İSTANBUL DHA KÜÇÜKÇEKMECE Basın Ekspres Yolu Sefaköy mevkiinde Atatürk Havalimanı yönünde kamyonet önünde seyrede İETT otobüsüne arkadan çarptı.

14.09.2020 07:28 | Son Güncelleme: 14.09.2020 07:37

Murat SOLAK/ İSTANBUL DHA KÜÇÜKÇEKMECE Basın Ekspres Yolu Sefaköy mevkiinde Atatürk Havalimanı yönünde kamyonet önünde seyrede İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan iki kişi araçta sıkıştı. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor. 


Küçükçekmece'de kamyonet İETT otobüsüne arkadan çarptı: 2 yaralı (1)

Kaynak: DHA

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