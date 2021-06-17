KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAĞIT VE AMBALAJ FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR(1)
KÜÇÜKÇEKMECE, Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi üzerindeki bir kağıt ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
KÜÇÜKÇEKMECE, Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi üzerindeki bir kağıt ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
- İstanbul
Görüntü dökümü:
-------------Alev alev yanan fabrika-İtfaiyenin müdahalesi
-Detaylar
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu