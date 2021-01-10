Küçükçekmece'de hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı
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Küçükçekmece'de hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı

10.01.2021 14:46 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:06
Küçükçekmece'de hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı

KÜÇÜKÇEKMECE'de hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi ve Yenimahalle Mahallesi'nde oturan M.D ve E.A'ya ait 2 adet otomobil, 3 adet cep telefonu ve 2 adet diz üstü bilgisayar çalanların olay yerinde bulunan güvenlik kameraları sayesinde K.B.A., M.D., F.E., ve M.Ş.A. olduğu tespit edildi. Şüpheliler 8 Ocak'ta Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulundukları adrese yapılan  baskında yakalandı. Şüpheli M.Ş.A.'nın üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden, çalınan 2 adet otomobil, 3 adet cep telefonu, 1 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet ticari kaşe, 300 bin Türk Lirası tutarında 3 adet ticari çek ve 3 adet yine ticari amaçlı kullanılmak üzere boş çek ele geçirildi. Şüphelilerin çeşitli adreslerden çaldıkları otomobil, ticari çekler ve elektronik eşyalar sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. tutuklanırken, diğer şüpheliler K.B.A., F.E., ve M.Ş.A., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Fotoğraf)


Küçükçekmece'de hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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