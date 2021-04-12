Küçükçekmece'de ESPOR merkezi açıldı
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Küçükçekmece'de ESPOR merkezi açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Küçükçekmece'de ESPOR merkezi açıldı

Küçükçekmece'de kendini geliştirmek isteyen gençlerin teknolojik yeteneklerine yatırım yapılacak olan, Espor Merkezi hayata geçirildi.

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Küçükçekmece'de kendini geliştirmek isteyen gençlerin teknolojik yeteneklerine yatırım yapılacak olan, Espor Merkezi hayata geçirildi. Gençler Espor tesisinde profesyonel koçlardan alacakları eğitimle, turnuvalara katılarak, Küçükçekmece'yi ulusal ve uluslararası arenada temsil edecek.

Küçükçekmece'de Espor Merkezi açılış töreni düzenlendi. Açılışa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi katıldı. Kurdele kesiminden sonra Espor Merkezi katılımcılar tarafından gezildi. Halkalı Merkez Mahallesi'nde gençlere özel, bağımsız bir merkez olarak tasarlanan Espor Tesisi'n40 kursiyerden oluşan her bir grup, 28 saat sürecek olan Espor Akademi eğitimine tabi tutularak, eğitim sonunda 'Gameing Sertifikası' almaya hak kazanacak. Profesyonel koçlar da MOBA ve FPS kategorilerinde koçluk yapacak. Merkeze başvurular ise bireysel olarak online gerçekleştirilecek. Merkezde ayrıca, gençlere birçok sosyal aktivite de sunulacak. Eğitimler uzman kadro ve psikologlar eşliğinde yapılacak. Her bir grup eğitimleri sürecinde pedagog, aile semineri, diyetisyen ve beden eğitimi hizmeti alacak. 160 m2 alanı ile 2 katlı olarak inşa edilen tesis, yıl içerisinde 500'e yakın öğrenci ağırlayacak. Dünya genelinde espor oyunlarının yükselen bir türü olan FPS ve Moba kategorilerinde, oyuncu yetiştirilecek. Küçükçekmece Belediyesi Espor Merkezi, üst düzey 20 adet oyuncu bilgisayarı ve 1000 Gbit internet hızıyla hafta içi her gün 11.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

"Onlara kendilerini kanıtlamak fırsat oluştururken ailelerini de unutmadık"

Espor merkezinin açılışında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Dünyada ve Türkiye'de hızla gelişen Espora gençlerin profesyonel olarak adım atması için hayata geçirdiğimiz merkezimizden gençler alacakları eğitim ile turnuvalara katılarak ülkemizi uluslararası arenada temsil edebilecekler. Onlara kendilerini kanıtlamak için iyi bir fırsat oluştururken, ailelerini de unutmadık. Değerli misafirlerim tüm öğrencilerimiz psikolog ve diyetisyen gözetiminde olacak ailelerimizin gönülleri bu konuda ferah olsun. Değerli dostlarım açılışını yaptığımız Küçükçekmece Belediyesi Espor Merkezinde eğitim alan öğrenciler kendilerine dünyanın kapılarını açarak Küçükçekmece'mizi ve ülkemizi temsil etme fırsatı bulurlar" dedi. - İSTANBUL

Küçükçekmece'de ESPOR merkezi açıldı
Küçükçekmece'de ESPOR merkezi açıldı
Küçükçekmece'de ESPOR merkezi açıldı
Küçükçekmece'de ESPOR merkezi açıldı
Küçükçekmece'de ESPOR merkezi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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