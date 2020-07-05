KÜÇÜKÇEKMECE'DE DEHŞET; ÖNCE ESKİ EŞİNİ SİLAHLA VURDU, SONRA İNTİHAR ETTİ
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE DEHŞET; ÖNCE ESKİ EŞİNİ SİLAHLA VURDU, SONRA İNTİHAR ETTİ

Küçükçekmece'de bir kişi, Sefaköy Metrobüs Durağı'nın yanında bulunan Atatürk Parkı'nda tabancayla eski eşini yaraladıktan sonra aynı tabancayla intihar etti.

05.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:30

Küçükçekmece'de bir kişi, Sefaköy Metrobüs Durağı'nın yanında bulunan Atatürk Parkı'nda tabancayla eski eşini yaraladıktan sonra aynı tabancayla intihar etti.

Olay dün 16.30 sıralarında Sefaköy Metrobüs Durağı yanında bulunan Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Ö. 2019 yılında boşandığı eşi İmran E. ile metrobüsten inerek konuşmak için Atatürk Parkı'na geldi. Eski eşi İmran E. ile tekrar bir araya gelmek istediğini söylediği öğrenilen Bayram Ö. isteğinin ret edilmesi üzerine İmran E.'ye tabancayla ateş açtı. Eski eşini yaralayan Bayram Ö. daha sonra aynı tabancayla başına ateş etti.

PARKTA BULUNAN HEMŞİRE KALP MASAJI YAPTI

Silah seslerini duyan vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Bu sırada hemşire olduğu öğrenilen bir kadın ağır yaralanan Bayram Ö'ye kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ESKİ KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bayram Ö. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, parkı güvenlik şeridi içine alırken bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Olayda kullanılan tabancaya el konulurken olay yeri inceleme ekipleri parkta uzun süre delil araştırması yaptı.

KADIN ADAMA ÜZÜLÜYORDU

Olayı gören Güngör Koşar, Durakta minibüs kahyasıyım. 4 el silah sesi duydum. Müdahaleye koştuk. O sırada bir trafik polisinin yardımcı olmak için koştuğunu gördüm. Polisi durdurup 'nereye koşuyorsun, sana da ateş ederler sen de benim gibi insansın' dedim. Beraber gidelim deyip polisi biraz oyaladım birlikte gittik olan olmuştu. Adam önce kadını vurmuş ardından da kafasına sıkmış. Bir tane bayan hemşireymiş kalp masajı yaptı. Kadın ölmez de adam ölebilir. Çünkü mermi bir taraftan girip bir taraftan çıkmış. Vurduğu kadın da hala adama üzülüyordu. 'Ölme, ölme' diye çırpınıyordu diye konuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE DEHŞET; ÖNCE ESKİ EŞİNİ SİLAHLA VURDU, SONRA İNTİHAR ETTİ

Kaynak: DHA

Manşet

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