KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇOCUĞUNU TAVANA ASIP DÖVDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BABA SERBEST BIRAKILDI
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇOCUĞUNU TAVANA ASIP DÖVDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BABA SERBEST BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de çocuğunu tavana asarak dövdüğü iddia edilen baba Taha Kezbar(38) hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de çocuğunu tavana asarak dövdüğü iddia edilen baba Taha Kezbar(38) hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından konuşan Kezbar, çocuklarını dövmediğini, ihbar eden komşusuyla arasında husumet olduğunu öne sürerek Bir baba evlatlarına sahip çıkmaz mı, sevmez mi Ben böyle bir şey yapmadım. Çocuklar da hazır çocuklara da sorabilirsiniz dedi.

Olay, Atatürk Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Taha Kezbar'ın çocuğunu tavana asarak, dövdüğünü iddia eden mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler babayı gözaltına alarak, polis merkezine götürdü. Çocuk Büro Amirliği ekipleri de ailenin 2 çocuğu ve annesini koruma altına aldı. Babanın çocuğunu dövdüğü iddia edilen görüntüler ise sosyal medyada tepki çekti.

SAVCI TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen şüpheli Taha Kezbar, burada savcıya ifade verdi. Kezbar'ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Savcılık, Alt soydan akrabaya karşı eziyet suçundan tutuklama talebiyle Kezbar'ı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Hakimlik, sorgusunun ardından şüpheli Kezbar hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Serbest bırakılmasının ardından tercümanı aracılığıyla konuşan Kezbar, Ben çocuklarımı darp etmedim. Bir baba, gerçek bir baba olursa çocuklarına işkence etmez ve ayaklarından tavana asmaz. Sadece ben çocuklarımla konuşuyordum, uyarıyordum çocuklarımı dedi.

BEN BÖYLE BİR ŞEY YAPMADIM

Kezbar, Böyle bir şey olsa Suriye'de kalırdım. Türkiye'ye bu amaçla gelmezdim. Ben böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Ben Türkiye'ye geldim özgürlük istiyorum. Bizi ihbar eden komşumuzla aramızda bir husumet var, aramızda büyük bir yanlış anlaşılma var. Ben böyle bir şeye kalkışmam. Ne sebeple ufak çocuklarımı tavana asayım yani. diye konuştu.

ÇOCUKLARA DA SORABİLİRSİNİZ

Kezbar şöyle devam etti Peygamber efendimiz çocuklarını ve torunları Hasan, Hüseyin'i de severdi. Bir baba evlatlarına sahip çıkmaz mı, sevmez mi Ben böyle bir şey yapmadım. Çocuklar da hazır çocuklara da sorabilirsiniz. Her şeyim açık, her şey meydanda

Taha Kezbar çocuklarının ve eşinin koruma altına alındığını bilmediğini de söyledi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇOCUĞUNU TAVANA ASIP DÖVDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BABA SERBEST BIRAKILDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇOCUĞUNU TAVANA ASIP DÖVDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BABA SERBEST BIRAKILDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇOCUĞUNU TAVANA ASIP DÖVDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BABA SERBEST BIRAKILDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇOCUĞUNU TAVANA ASIP DÖVDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BABA SERBEST BIRAKILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇOCUĞUNU TAVANA ASIP DÖVDÜĞÜ İDDİA EDİLEN BABA SERBEST BIRAKILDI - Haberler
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