Yangından Kaçamayan Engelli Kadın Dumanların Arasında Kalarak Can Verdi

İstanbul Küçükçekmece'de bir evde çıkan yangında 35 yaşındaki MS hastası engelli kadın, dumanların arasında kalarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

ANNE VE 2 ENGELLİ ÇOCUĞUN YAŞADIĞI EVDE YANGIN ÇIKTI

Olay, saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Gökpınartepe'de bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre,35 yaşındaki MS hastası bedensel engelli Yeliz Yurdakul ve zihinsel engelli olan kardeşi Mustafa Şeker'in evde yalnız olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre önce evden ekmek almak için ayrılan anneleri geri döndüğünde yangını fark ederek,itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Engelli kadının hayatını kaybettiğini öğrenen komşuları gözyaşı döktü.

35 YAŞINDAKİ MS HASTASI KADIN DUMANLARIN ARASINDA CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada Mustafa Şeker, evden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Dumanların arasında kalan 35 yaşındaki MS hastası kadın ise, dumanların arasında kalarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, polis ekipleri de evin çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. Olay yerine savcının gelmesi bekleniyor.

"YÜRÜYEMİYORDU, ÇIKAMADI"

Yangın anınında yaşananları anlatan Emrullah Kabul,"Kardeşi arka odada yatıyor. Bir anda dumanı görüyor. Kapıyı açıyor, birden alev geliyor. Biz geldik kapıyı açtık içeriye giremedik. O anda zaten itfaiye geldi. Kadının belden aşağısı sakattı zaten yürüyemiyordu. Çıkamadı" dedi.