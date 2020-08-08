KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR KADINI SİLAHLA REHİN ALAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR KADINI SİLAHLA REHİN ALAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

KÜÇÜKÇEKMECE'de kimliği belirsiz bir kişi, evdeki bir kadını silahla rehin aldı.

08.08.2020 03:26 | Son Güncelleme: 08.08.2020 03:33

KÜÇÜKÇEKMECE'de kimliği belirsiz bir kişi, evdeki bir kadını silahla rehin aldı. Şüpheli, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, Kanarya Mahallesi Florya Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın giriş katında gece saatlerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle evdeki bir kadını silahla rehin aldı. Daireden gelen sesler üzerine komşuları durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Bir süre dairede bulunan şüpheli ile konuşmaya çalışan polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine hem müzakereci polis hem de özel harekat ekiplerini çağırdı. Müzakereci polis, dairede kadını rehin alan kişi ile temas kurarken, özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemlerini arttırdı. Bir süre sonra polisin ikna çalışması sonuç verirken, şüpheli rehin aldığı kadını serbest bıraktı. Şüpheli, polislere silahını vererek teslim oldu.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, olay saniye saniye çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının çığlık sesleri ve şüphelinin bağırması yer alıyor. Diğer görüntüde ise şüphelinin kafasına silah dayadığı anlar net şekilde gözleniyor. Görüntülerde ayrıca, şüphelinin polis kiplerince gözaltına alındığı anlar da bulunuyor.

KADIN 'BENİ ÖLDÜRECEK' DİYE BAĞIRDI

Olayı gören bir mahalleli, Olay mahallemizde yaşandı. Biz de sese çıktık. Adam, kadını rehin almıştı. Kadın çığlıklarına çıktık zaten. Kadın 'beni öldürüyor' diye çığlıklar attı. Biz de mahalle sakinleri olarak adama tepki gösterdik. Kadına şiddet uygulamaktan vazgeçti. Biz de kadını dışarı bırakmasını söyledik ama mahalleliden korktuğu için bunu yapmadı. Sonra polisler geldi adam yine teslim olmadı. Adamın silahı varmış; kendi kafasına dayadı, intihar edeceğini söyledi. Polis ekiplerinin ikna etmesi sonrası şüpheli, kadını serbest bırakarak polislere teslim oldu. Olay yerine özel harekat polisleri de geldi. Ne olur ne olmaz diye beklediler. Adam, sanırım olayın heyecanı ile evin içinde tek bir kurşun sıktı. Kadının kim olduğunu bilmiyoruz. Adamın eşinin hastanede olduğunu biliyoruz dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR KADINI SİLAHLA REHİN ALAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: DHA

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