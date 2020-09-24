Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

24.09.2020 06:36 | Son Güncelleme: 24.09.2020 06:46
Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde kimliği belirsiz 3 kişi ile, bir binanın en üst katındaki dairede yaşayan 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde kimliği belirsiz 3 kişi ile, bir binanın en üst katındaki dairede yaşayan 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İki grup arasında yaşanan tartışmada evde bulunan 2 kişi bıçakla yaralandı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

2 KİŞİ BIÇAKLANDI

Olay Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 324. Sokakta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişinin yaşadığı 4 katlı binanın en üst katındaki daireye 3 kişi geldi. Dairede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında dairede yaşayan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi bıçakla yaralandı. 

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüpheli 3 kişi hızla olay yerinden kaçarken Yaralanan kişilerin arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de dairede yaşayan kişilerin arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişiden olay hakkında bilgi aldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı bina da ve dairede detaylı çalışma yaptı. Polis ekipleri bir bina sakinine maske verirken yaşananlar ile ilgili aldığı bilgiler ile kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Halife Hafter Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Halil Sezai Candaş Tolga Işık
Spor Can Bartu Okan Buruk Mbaye Diagne Eddie Newton Robert Prosinecki
Daha Fazla Ankara Twitter Saldırı Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 06:46:46. #1.15#
title