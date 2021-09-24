Küçükçekmece Bilgi Evleri, TEKNOFEST'te 3 ayrı projeyle finale kaldı - Haberler
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Küçükçekmece Bilgi Evleri, TEKNOFEST'te 3 ayrı projeyle finale kaldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi öğrencileri, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te iki ayrı kategoride 3 projeyle finale kaldı.

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi öğrencileri, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te iki ayrı kategoride 3 projeyle finale kaldı. Bilgi Evleri Öğrencisi Berrin Aydemir, '2. Sınıf öğrencilerinin daha kolay İngilizce öğrenmesini hedefledik' dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri Berrin Aydemir ve Beyza Doğan'ın kurduğu 'e# team' isimli takım, 'İngilizce sevdirme' projesiyle eğitim teknolojileri kategorisinde 9 bin 875 başvuru arasından 22'inci sırada finale adını yazdırdı. Proje, blok tabanlı kodlama programı olan Scratch kullanılarak 2. sınıf İngilizce dersi ve kazanımlarına uygun İngilizce öğrenimini sevdirmek, kolaylaştırmak ve kelime öğreniminin kalıcılığını sağlamak amacıyla tasarlanmış bir eğitsel oyun olarak ön plana çıkıyor.

'2. SINIF ARKADAŞLARIMIZA FAYDAMIZ OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri öğrencisi 12 yaşındaki 7. Sınıf öğrencisi Berrin Aydemir, 'Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri'nde hem kodlama hem de İngilizce eğitimi alıyoruz. Beyza Doğan arkadaşımla geliştirdiğimiz projeyle 2. Sınıf öğrencilerinin daha kolay İngilizce öğrenmesini hedefledik. Oyun beş bölümden oluşuyor. Beş bölümü ayrı ayrı kodlayarak tek bir alanda birleştirdik. Projemizin çalışmalarını 2 ay içerisinde bitirdik. Arkadaşlarımızla projemizi paylaştık çok beğendiler. Beyza'da ben de çok mutluyuz. Projemiz TEKNOFEST'te finale kaldı. 2. Sınıf arkadaşlarımıza faydamız olduğu için ayrıca çok mutluyuz' diye konuştu.

DEPREMLERDE OLUŞAN CAN KAYIPLARINI EN AZA İNDİRMEK

Bilgi Evleri Great Lake Fighters takımı, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi Kategorisi'nde 16 bin 340 başvuru arasından 88 puanla 27'inci sırada yer alarak, finale kaldı. Great Lake Fighters, enkaz altında kalan canlıların seslerini algılayarak arama kurtarma ekiplerine konumlarının bildirilmesi sağlayan bir mekanizma tasarladı. Projenin amacı ise, enkaz altında arama kurtarma ekiplerinin normalde duyamayacakları ses frekanslarını duyulabilir yapmak, depremlerde oluşan can kayıplarını en aza indirmek.

Küçükçekmece Bilgi Evleri, TEKNOFEST'te 3 ayrı projeyle finale kaldı

Küçükçekmece Bilgi Evleri, TEKNOFEST'te 3 ayrı projeyle finale kaldı

Küçükçekmece Bilgi Evleri, TEKNOFEST'te 3 ayrı projeyle finale kaldı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Küçükçekmece Bilgi Evleri, TEKNOFEST'te 3 ayrı projeyle finale kaldı
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