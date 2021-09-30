Küçükçekmece Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde - Haberler
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Küçükçekmece Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde

İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal - Haberler | Yerel

Küçükçekmece Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Küçükçekmece Belediyesi, CHP'li belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi"nde yerini aldı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde

İSTANBUL - Küçükçekmece Belediyesi, CHP'li belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi"nde yerini aldı. Belediyenin standında organik birbirinden lezzetli ürünler yer aldı.

CHP'li belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi" düzenlendi. Belediyelerin çalışmalarını görünür kılmak için "üreten belediye" ve "sosyal belediyecilik" anlayışının öne çıkan örneklerinin sergilendiği etkinlik, 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Zirvede yer alan ve fuar alanında stant açan Küçükçekmece Belediyesi ise 'Küçükçekmece Gıda Bankası' ile 4 ayda 20 bin 202 kilogram meyve sebzeyi 2 bin 729 aileye ulaştırdı. Aynı zamanda 6 bin 737 parça tekstil ürünü de 2 bin 8 aileye giysi mağazası aracılığıyla teslim edildi.

"Bir hobi bahçemiz ve onun hemen yanı başında meyve bahçemiz bulunuyor"

Standı gezen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Biz kent belediyesiyiz, dolayısıyla tarımla ilgili çok fazla ürünümüz olmuyor. Çünkü Küçükçekmece 850-900 bin nüfusun yaşadığı bir yer. Tarım alanlarımız yok. Şöyle bir şey var, Anadolu'daki kooperatiflerden, belediyelerimizin üretici kooperatiflerden doğrudan zaman zaman hem kendimizin kullanması hem de vatandaşa ulaştırmak açısından bir çalışmamız var. Ayrıca bir hobi bahçemiz var. Onun hemen yanı başında sadece meyve ağaçlarının olduğu bir bahçemiz de bulunuyor. Burada yetiştirdiğimiz meyveleri maddi durumu kötü olan ailelere iletiyoruz" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde

Küçükçekmece Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde

Küçükçekmece Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde

Küçükçekmece Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde
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Haber: Küçükçekmece Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde - Haberler
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