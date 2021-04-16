Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan'da dijital platformdan evlere konuk oluyor

Pandemi tedbirleri kapsamında hizmetlerine devam eden Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayında sosyal yardım hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Pandemi tedbirleri kapsamında hizmetlerine devam eden Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayında sosyal yardım hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal yardımdan, sıcak yemeğe, koli gıda yardımından, kıyafet yardımına ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayında dijital platformdan yayınlayacağı söyleşi, konser ve orta oyunları ile Küçükçekmecelilerin Ramazan akşamlarında evlerine konuk olacak.

KEMAL ÇEBİ: RAMAZAN AYI BOYUNCA DA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Rahmetin, dayanışmanın ve paylaşmanın ayı Ramazan'ın ülkemize huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. Koronavirüs tehdidiyle zor günlerden geçiyoruz. Ancak bu virüs bizim kardeşliğimize, dayanışmamız ve birliğimize engel olamaz. Bu mübarek ayın bu virüsten kurtulmamıza vesile olmasını diliyorum. Bu günleri hep beraber atlatacağız. Ramazan ayı boyunca gerek sosyal yardımlarımızla gerek dijital platformda Küçükçekmeceli hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

KONSERDEN SÖYLEŞİYE TÜM RAMAZAN ETKİNLİKLERİ DİJİTAL PLATFORMDA

Küçükçekmeceliler Ramazan ayını, Küçükçekmece Belediyesi'nin sosyal medya hesapları ve Küçükçekmecem TV sosyal medya kanalında yayınlanacak olan konserler, söyleşiler, orta oyunları, sihirbaz gösterileri ve çocuk tiyatroları ile dolu dolu geçirecek. 'Ney'in Caz ve Türkülerle Yolculuğu' programı ile sevilen neyzen Burcu Karadağ, Küçükçekmecelilerle buluşacak. Gastronomi alanında ünlü akademisyen Sevim Gökyıldız ise, 'Aile Sofralarından Otel Menülerine' eski ramazanları değerlendirecek. Minyatür sanatçısı Gülçin Anmaç 'Minyatür' de Bayram Osmanlı'da Ramazan', usta tambur sanatçısı Refik Hakan Talu ise, 'Itri'den Zeki Dede'ye İstanbul Mevlevihanelerinde Müzik' konulu birer söyleşi gerçekleştirecek. Kadir Gecesi Özel Semazen Gösterisi, Ramazan Tay Tasavvuf Müziği Konseri ve Alternatif müziğin genç ismi Dilhan Şeşen konseri ile Küçükçekmece'de Ramazan akşamları renklenecek.

GÜNDE BİN 300 PORSİYON SICAK YEMEK YARDIMI DEVAM EDECEK

Yılın 365 günü ihtiyaç sahibi yurttaşların sofrasına sıcak yemek götüren Küçükçekmece Belediyesi, Aşevi Ek Hizmet Binası'nın hizmete açılmasıyla 800 porsiyon olan günlük sıcak yemek kapasitesini bin 300 porsiyona çıkararak, Ramazan ayı boyunca da daha fazla ihtiyaç sahibi Küçükçekmeceli'ye ulaşacak.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NDEN GIDA GÜVENLİĞİNE TESCİL

Birinci önceliği güvenli ve hijyenik üretim olan Küçükçekmece Belediyesi Aşevi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ile gıda güvenliğini belgeledi. Çalışanların hepsine ISO 22000 kapsamında sağlık kontrolü yapıldı. Tüm aşamalar incelenip; ana yemekten suya kadar düzenli olarak analize gönderilerek, vatandaşların sofrasına ulaşıncaya kadar geçen süreçte bütün üretim aşamalarıyla gıda güvenliğinin belgelendirilmesi sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı